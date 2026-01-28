Путин поздравил аш-Шараа с восстановлением территориальной целостности Сирии

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером переходного правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа поздравил его с постепенным восстановлением территориальной целостности республики. Его слова привела пресс-служба Кремля .

«Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом, и мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия», — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил успех реинтеграции Заевфратья, которое контролировалось курдскими повстанцами. Соглашение об этом аш-Шараа вместе с «Силами демократической Сирии» заключили 18 января.

По нему повстанцев выводят к востоку от реки Евфрат и интегрируют в воинские и полицейские подразделения после необходимых проверок.

В конце прошлого года прошли переговоры министров иностранных дел Сергея Лаврова и Асаада аш-Шейбани. Обе стороны договорились усиливать торгово-экономические связи.