Правительство Сирии и отряды курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF) заключили новое соглашение о перемирии, по которому ополченцы направятся на восточный берег Евфрата, а месторождения перейдут под контроль властей. Документ утвердил президент переходного периода Ахмед аш-Шараа, сообщил телеканал Sуria TV .

Подписание соглашения состоялось вечером 18 января. Документ включил полное прекращение огня, вывод всех отрядов в район к востоку от Евфрата в качестве предварительного шага для передислокации, интеграцию подразделений SDF в Минобороны и органы внутренних дел Сирии после проверки безопасности с присвоением воинских званий и предоставлением льгот.

Провинции Дейр-эз-Зор и Ракка в полном объеме перейдут под руководство официальных властей. Провинция Аль-Хасаки на северо-востоке Сирии, граничащая с Турцией и Ираком, тоже интегрируется в государственные институты, аш-Шараа издал указ о назначении кандидата на должность губернатора в качестве гарантии политического участия и местного представительства .

Пограничные переходы и нефтегазовые месторождения вернутся в распоряжение правительства. Регулярные войска возьмут их под охрану.

Аш-Шараа возглавил Сирию после вооруженных столкновений в декабре 2024 года и свержения бывшего президента Башара Асада. Последний обосновался в России, близкие рассказали журналистам о его нынешнем образе жизни.