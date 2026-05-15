Путин посетит Китай в мае

Визит президента Владимира Путина в Китай может состояться 20 мая. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета South China Morning Post .

Поездка российского лидера продлится один день. Собеседник издания отметил, что в Пекине вряд ли будут проводить торжественную встречу и парад в честь приезда Путина. Он объяснил, что переговоры двух лидеров «являются частью рутинных дел России и Китая».

На этой неделе в Пекине прошла встреча американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер назвал встречу исторической и подчеркнул, что странам следует не допускать ошибок и избегать соперничества. По его словам, противостояние государств негативно скажется на обеих сторонах.

Трамп после переговоров пригласил китайского коллегу и его жену Пэн Лиюань в США. Хозяин Белого дома подчеркнул, что считает Китай великой страной и испытывает глубокое уважение к Си Цзиньпину.