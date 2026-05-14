Трамп пригласил Си Цзиньпина в США

Президент США Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань посетить Белый дом в сентябре. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Глава Белого дома заявил, что очень уважает своего коллегу и считает Китай великой страной.

В ответ китайский лидер рассказал, что договорился с Трампом строить конструктивные стратегические отношения, и подчеркнул, что две страны должны быть партнерами, а не противниками.

«Мы оба верим, что отношения США и Китая — самые важные двусторонние отношения в мире», — добавил он.

При этом государственный секретарь Марко Рубио отметил, что США не планируют менять политику по Тайваню.

Ранее журналисты подсчитали, что рукопожатие Трампа и Си Цзиньпина длилось 14 секунд. При этом американский лидер попытался перехватить инициативу, притянув его руку к себе, но китайский визави не позволил этого сделать.