Путин поручил обновить соглашения о сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном

Президент России Владимир Путин поручил начать переговоры о корректировке соглашений в сфере военно-технического сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном. Указы главы государства разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Документами российский лидер одобрил предложение правительства о проведении переговоров с двумя странами. Их участники должны будут подготовить протоколы, которые внесут изменения в действующие договоренности о военно-техническом взаимодействии, принятые в 2013 и 2016 годах.

Ранее, 25 июля, президенты России и Казахстана встретились в Омске на XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран. В этом году мероприятие посвятили созданию глобальной логистической экосистемы и взаимодействию стран-партнеров. Форум собрал 483 представителя российской стороны и 167 казахстанских участников.