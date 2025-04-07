Путин попросил наградить таможенников, остановивших грузовик со взрывчаткой

Путин поблагодарил Лукашенко за задержание взрывчатки на границе с Польшей

Президент России Владимир Путин поблагодарил Белоруссию в лице Александра Лукашенко за задержание крупной партии взрывчатки, которая направлялась в страну. Он предложил поощрить таможенников, сообщила пресс-служба главы Белоруссии.

«[Путин] попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз», — сообщили в аппарате президента.

Политики обсудили по телефону военные учения «Запад-2025», ситуацию на Украине и предстоящие встречи, в том числе намеченную на конец апреля в Волгограде. Они договорились посвятить разговор сотрудничеству стран и обменяться мнениями по злободневным темам.

Таможенники остановили на границе с Польшей партию американской взрывчатки весом 580 килограммов. Грузовик пересек несколько государств Восточной Европы и чудом не стал бомбой замедленного действия, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии. Дипломаты заявили, что он мог взорваться от случайной искры, ДТП или удара молнии. Водитель заверил, что не знал о грузе.