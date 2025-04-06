Таможенники Белоруссии пресекли ввоз крупной партии взрывчатки из Польши в РФ

Белорусские таможенники предотвратили ввоз из Польши крупной партии взрывчатки. Ее планировали перевезти в Россию, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

«Пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества <… > пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель», — сообщило ведомство.

Предположительно, взрывчатка были американского производства. Мужчина пытался проехать через границу на автомобиле Mercedes. Машину просканировали и увидели затемнения в области пола и разделяющей отсеки стенки. Провели детальный осмотр, демонтировали пол и стенки.

«Эти места оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета», — сообщили в погранслужбе.

Взрывчатку пытались скрыть виброшумоизоляционными листами и листами ДСП, от собак края кузова обработали технической смазкой. Лаборатория установила, что обнаруженное вещество — мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат.

В конце марта сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство, при помощи которого хотели совершить теракт в Москве. Его прятали недалеко от Измайловского кремля.