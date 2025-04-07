Водитель задержанного в Белоруссии авто со взрывчаткой заявил, что его подставили

Задержанный со взрывчаткой в Белоруссии водитель заявил, что не знал о грузе

Задержанный в Белоруссии водитель микроавтобуса Евгений Манько заявил, что не причастен к перевозу взрывчатки. В беседе с телеканалом «Беларусь 1» он рассказал, что занимается перегоном машин из Европы в Россию.

«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы и Россию и Белоруссию», — сообщил задержанный.

Заказ Манько передал его знакомый эстонец, с которым он работал ранее, а также от некоего Ивана, который занимался переделкой микроавтобуса.

На микроавтобусе были молдавские номера, он следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Россию. Машину профессионально переоборудовали для сокрытия взрывчатки.

Белорусские саперы сообщили, что микроавтобус могли использовать как для перевозки взрывчатки, а также для непосредственно совершения теракта.