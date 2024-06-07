Путин пообещал победу России

«Вооруженные конфликты всегда заканчиваются какими-то мирными договоренностями. Но, как сказал мне один из бывших глав достаточно значимой европейской страны, договоренности основаны либо на базе победы, либо на базе военного поражения. Конечно, мы стремимся и добьемся победы», — заявил глава государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия на данный момент не видит, с кем на Украине можно вести серьезный диалог. По этой причине в настоящее время оснований для какого-либо переговорного процесса между сторонами нет.

Песков также пообещал, что российская сторона будет наблюдать за предстоящим «мирным» саммитом по Украине в Швейцарии. Участие в нем других стран он назвал бесполезной тратой времени.