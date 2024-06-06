Песков заявил, что оснований начинать переговоры с Украиной нет

Песков: в Кремле не видят, с кем вести серьезный разговор на Украине

Кремль не видит, с кем России вести серьезный разговор на Украине. В настоящее время оснований для переговорного процесса нет, заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Если вести серьезный разговор с Киевом и пытаться выйти на политико-дипломатические средства урегулирования, то встает вопрос, с кем серьезно говорить», — сказал он.

По словам Пескова, в настоящее время нет оснований для начала такого переговорного процесса. В Киеве полностью закрыли все двери для него, заключил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия будет наблюдать за «мирным» саммитом по Украине в Швейцарии. Участие в нем других стран станет бесполезной тратой времени.