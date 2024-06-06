Россия будет наблюдать за «мирным» саммитом в Швейцарии

Песков: Россия проследит за ходом саммита по Украине в Швейцарии

В России будут наблюдать за «мирным» саммитом по Украине в Швейцарии, хотя участие в нем других стран и окажется бесполезной тратой времени. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы, конечно же, будем внимательно за этим наблюдать», — отметил он в беседе с «Известиями».

Официальный представитель Кремля также призвал дождаться каких-либо формулировок по итогам саммита, прежде чем давать ему определенную оценку.

«Услышим их сначала, а потом поймем», — сказал Песков.

Саму встречу он охарактеризовал как абсурдное сборище, которое обречено на достаточно пустое времяпрепровождение.

Саммит по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Свое участие в нем подтвердили около 80 стран. Россия на мероприятие присутствовать не будет.

По версии немецкого журналиста Райнера Мунца, российская сторона предприняла всевозможные попытки, чтобы отговорить как можно большее число государств от поездки на конференцию.