Путин пообещал дать противникам России отпор «по всему фронту»

Россия жестко пресечет любые попытки ее врагов расшатать единство страны и разыграть национальную или религиозную карту. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил президент Владимир Путин.

Он объяснил, что недоброжелатели во все времена делали попытки разобщить многонациональный и многоконфессиональный народ России.

«Мы будем жестко пресекать такие провокации, ответим на любые угрозы и вызовы, готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с введенными против России экономическими ограничениями. По его словам, экономика страны продолжает развиваться вопреки беспрецедентным санкциям Запада. Президент также рассказал, что изучил обращения россиян, поступившие на прямую линию. Он признал, что руководству предстоит колоссальная работа для решения многих проблем.