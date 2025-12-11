Путин поговорил по телефону с Мадуро

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили дальнейшее развитие отношений в контексте договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве и совместные проекты в разных сферах. Кроме того, Путин поддержал Мадуро в вопросе поддержки национального суверенитета.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал международный телефонный разговор вечером, но не уточнял, с кем именно он будет.

Газета Washington Post со ссылкой на американские внутренние документы сообщала, что в конце ноября Мадуро запросил военную помощь у России, Китая и Ирана. Венесуэльский лидер обеспокоился наращиванием военного присутствия США в Карибском бассейне.