В Кремле анонсировали международный телефонный разговор вечером

Вечером у президента Владимира Путина, возможно, состоится международный телефонный разговор. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова привело РИА «Новости» .

С кем конкретно будет разговаривать глава государства, представитель Кремля не сообщил.

«Мы будем вас информировать», — добавил он.

В прошлый раз Путин говорил по телефону 6 декабря с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, которого поздравил с днем рождения и поблагодарил за гостеприимство во время государственного визита в республику.

Ранее Песков отмечал, что переговоры по урегулированию украинского конфликта будут эффективнее, если будут проходить в тишине.