Мадуро написал Путину. Нужны ракеты, дроны и защита от США

Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой усилить военное сотрудничество и помочь укрепить обороноспособность страны. Об этом сообщила The Washington Post , ссылаясь на внутренние документы правительства США.

По данным издания, Мадуро направил письма президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых просил ускорить поставки радарных систем, отремонтировать военные самолеты и рассмотреть возможность передачи ракетных комплексов.

В обращении к китайскому лидеру он также предложил «расширить военное взаимодействие» для противодействия, как он выразился, «эскалации между США и Венесуэлой».

В письмах Мадуро утверждал, что наращивание американского военного присутствия в Карибском регионе представляет угрозу безопасности его страны, а любые действия США против Венесуэлы «следует рассматривать как удар по союзным державам, включая Китай».

Кроме того, венесуэльский министр транспорта Рамон Веласкес вел переговоры с Ираном о поставках военного оборудования, включая дроны дальностью до 1000 километров, глушители GPS и системы пассивного обнаружения. Венесуэла хочет получить и мощные беспилотники.

Москва же 27 октября ратифицировала новое стратегическое соглашение с Каракасом, которое укрепляет сотрудничество двух стран в военной и энергетической сферах.

Среди совместных проектов — открывшийся в июле завод по производству автоматов в штате Арагуа и участие российских компаний в разведке месторождений нефти и газа, которые могут стоить миллиарды долларов.

Опрошенные журналом аналитики полагают, что противостояние между Вашингтоном и Каракасом может принести России неожиданные выгоды, поскольку отвлечет внимание США от Европы.

В конце октября в США не исключили ударов по Венесуэле уже в ближайшие дни.