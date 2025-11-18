Безвизовый режим для граждан КНР запустят в ближайшее время

Путин объявил о запуске безвизового режима для граждан Китая в ближайшее время

Граждане Китая в ближайшее время получат право посещать Россию без оформления виз. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном, прибывшим в Москву для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.

Российский лидер отметил, что введение безвизового режима для граждан Китая станет ответной мерой для посещающих дружественную страну российских туристов.

«С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что взаимный отказ от визовых режимов положительно скажется на экономической и гуманитарной сферах.

«Это будет, на мой взгляд, определенным таким хорошим, положительным взрывом в развитии наших отношений», — добавил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости» не назвал конкретных сроков введения безвизового режима для приезжающих в Россию граждан Китая.

«Сейчас будут завершены все необходимые приготовления, это будет сделано», — пообещал он.

С заявлением об отмене виз для граждан Китая Путин выступил в начале сентября на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии КНР, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания Ли Хунчжуном. Глава государства поблагодарил руководство соседней страны за первый шаг к взаимной отмене виз.

С 15 сентября россияне могут посещать Китая на срок до 30 дней, предъявив только обычный загранпаспорт. Цели визита ограничены бизнесом, туризмом, посещением друзей или родственников, а также взаимными поездками групп с гуманитарными целями.