Путин поделился впечатлениями от столицы КНДР

Перемены в облике Пхеньяна впечатлили президента Владимира Путина. Об этом он рассказал лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Его процитировало РИА «Новости» .

«Производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. Впечатляют перемены в облике Пхеньяна», — сказал российский лидер.

В последний раз Путин был в столице КНДР в 2000 году. Он подчеркнул, что перемены, произошедшие за это время, заметны. Президент заметил, что благодаря труду жителей республики под руководством Ким Чен Ына город стал очень красивым. Российский лидер добавил, что на Пхеньян приятно смотреть.

В столице КНДР начались переговоры Путина и Ким Чен Ына. Встреча проходит в резиденции «Кымсусан». Президент поблагодарил республику за поддержку России в конфликте с Украиной. Глава государства заметил, что КНДР долгие годы вела борьбу с империалистическими амбициями США.