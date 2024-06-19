Путин поделился впечатлениями от столицы КНДР

Путина впечатлили перемены в Пхеньяне

Фото: РИА «Новости»

Перемены в облике Пхеньяна впечатлили президента Владимира Путина. Об этом он рассказал лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Его процитировало РИА «Новости».

«Производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. Впечатляют перемены в облике Пхеньяна», — сказал российский лидер.

В последний раз Путин был в столице КНДР в 2000 году. Он подчеркнул, что перемены, произошедшие за это время, заметны. Президент заметил, что благодаря труду жителей республики под руководством Ким Чен Ына город стал очень красивым. Российский лидер добавил, что на Пхеньян приятно смотреть.

В столице КНДР начались переговоры Путина и Ким Чен Ына. Встреча проходит в резиденции «Кымсусан». Президент поблагодарил республику за поддержку России в конфликте с Украиной. Глава государства заметил, что КНДР долгие годы вела борьбу с империалистическими амбициями США.

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте