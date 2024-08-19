Путин подарил икону кафедральному собору Святых жен-мироносиц в Баку

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин передал в дар кафедральному собору Святых жен-мироносиц в Баку икону «Преображение Господне». Об этом сообщили журналисты кремлевского пула «РИА Новости».

Русская православная церковь 19 августа отмечает праздник Преображения, также известный как Яблочный Спас.

Собор, принадлежащий Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви, построили в 1909 году. В советские годы храм закрыли, но после распада СССР началось его восстановление. В 2001 году собор освятил лично Патриарх Алексий II. Через два года его торжественно открыли вновь.

Путин накануне прибыл в Азербайджан с государственным визитом. Его встретили президент страны Ильхам Алиев со своей женой Мехрибан. Начался визит с неформального ужина, а наутро состоялись переговоры в узком составе.

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