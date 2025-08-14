Путин провел совещание перед саммитом на Аляске

Президент России Владимир Путин перед саммитом с США на Аляске провел совещание с членами высшего руководства страны, а также представителями правительства. Глава государства оценил усилия Белого дома по урегулированию конфликта на Украине как искренние и энергичные.

«Американская администрация, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия. Выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что США хотят создать долгосрочные условия как в Европе, так и на всей планете в целом.

«Если следующим этапом мы выйдем на договоренности о контроле над стратегическими наступательными вооружениями», — подчеркнул президент.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков раскрыл формат переговоров делегаций Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.