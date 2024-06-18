Путин озвучил цель США и их сателлитов

Путин обвинил США и их сателлитов в попытке затянуть конфликт на Украине

Фото: РИА «Новости»

Соединенные Штаты и их сателлиты открыто заявили, что их цель — нанести России стратегическое поражение. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун», опубликованной на сайте Кремля.

«Они делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами. <…> Все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации», — подчеркнул он.

В своей статье Путин высоко оценил поддержку спецоперации со стороны властей КНДР и назвал ее единомышленником по ключевым международным вопросам.

Президент России планирует посетить Северную Корею и Вьетнам уже в июне. О том, что визит в КНДР готовится, в Кремле сообщали в середине мая. Конкретные даты пока не назывались.

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