Путин оценил заявления Трампа по саммиту в Будапеште

Путин — о заявлении Трампа по саммиту: скорее речь о переносе встречи

Слова главы Белого дома Дональда Трампа о саммите в Будапеште скорее связаны с переносом встречи. Об этом после съезда Русского географического общества заявил президент Владимир Путин.

«Сейчас я вижу, что после этого заявления президент США решил отменить или перенести встречу. Скорее он говорит о переносе», — отметил он.

Путин обратил внимание, что саммит в Будапеште предложила именно американская сторона. Глава государства подчеркнул, что подойти к встрече в Венгрии без подготовки стало бы ошибкой.

«В последнем телефонном разговоре саму встречу и место ее проведения предложила американская сторона», — сказал Путин.

Комментируя новые санкции США, глава государства напомнил, что ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением.

«Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением», — подчеркнул Путин.

Также президент напомнил, что диалог между странами всегда лучше, чем споры или конфронтация.

Ранее Трамп допустил встречу с Путиным в будущем.