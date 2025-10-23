Трамп сдался? Почему США решились на санкции против российской нефти

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть» от бессилия, понимая, что у него не получается разрешить конфликт на Украине. Такое мнение высказал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«У американского президента не нашлось ни дипломатического терпения, ни геополитической дальновидности, чтобы заниматься этим вопросом в долгую. Ему нужны быстрые победы здесь и сейчас», — добавил журналист.

По его словам, Россия дала понять, что ее не устроит урегулирование, подобное тому, что организовал Трамп между Израилем и Палестиной. При этом Коц выразил уверенность, что 19-й пакет санкций Евросоюза не сработает, так же как и 18 предыдущих.

«Российские оружейники теперь просто обязаны дополнить семейство „Гераней“ и „Гербер“ разрушительными дронами „Рододендрон“, „Роза“ и „Азалия“», — заключил военкор.

После новостей об ограничениях акции «Лукойла» и «Роснефти» на Московской бирже подешевели более чем на 4%.