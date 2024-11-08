Путин раскрыл мотивы США в отношении России

НАТО превратился в военный союз и стремится нанести России стратегическое поражение. Президент Владимир Путин заявил об этом в Сочи на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«США и их сателлиты ставят перед собой цель нанести России поражение, стратегическое поражение. Если не уничтожить эту страну, то свести эту страну до ничтожной роли», — сказал он.

Путин вспомнил, как его убеждали в том, что НАТО — политический, а не военный союз. Однако он стал именно таким — США целенаправленно вернули во главу угла именно военную составляющую.

Президент сказал, что Россия никогда не отказывалась от продолжения диалога о стратегической стабильности. «Известия» сообщили, что он предупредил об отсутствии гарантий неприменения Западом ядерного оружия. По словам Путина, убежденность политиков в безнаказанности может привести к глобальной трагедии.