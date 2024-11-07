Президент России Владимир Путин поставил рекорд в общении с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». Диалог продлился четыре часа и семь минут.

В этом году речь Путина на пленарной сессии клуба продлилась около часа, а затем глава государства стал отвечать на вопросы участников. В прошлом году выступление российского лидера продлилось три часа 41 минуту, не дотянув двух минут до его рекорда в 2021 года.

В этом году речь Путина на пленарной сессии клуба продлилась около часа, а затем глава государства стал отвечать на вопросы участников. В прошлом году выступление российского лидера продлилось три часа 41 минуту, не дотянув двух минут до его рекорда в 2021 года.

Ранее российский лидер рассказал о роли России в современном мире, отметив, что она нужна, несмотря «ни на какие решения вашингтонских и брюссельских начальников».