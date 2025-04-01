Трамп выразил негодование из-за заявлений Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство из-за заявлений лидеров России и Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во время общения с журналистами, трансляцию вел телеканал Fox .

По словам пресс-секретаря, Трамп прикладывает громадные усилия в работе над достижением договоренности между участниками украинского конфликта.

«Он выразил свое негодование по поводу высказываний лидеров обоих сторон», — заявила Левитт.

Несмотря на это, добавила пресс-секретарь, администрация президента США продолжает работу по урегулированию этого конфликта.

Ранее стало известно, что Трамп и британский премьер-министр Кир Стармер договорились о давлении на российского президента, согласившись с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина.