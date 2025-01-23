Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау расширение сотрудничества

Российский лидер поговорил по телефону с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и гуманитарной областях.

«Президенты запланировали продолжить личное общение», — добавили в пресс-службе.

Днем 23 января Путин участвовал в заседании Агентства стратегических инициатив (АСИ). Во время мероприятия глава государства заявил, что ему необходимо отлучиться на пять минут для проведения международного разговора. Участники встречи продолжили встречу без президента.

Ранее Путин побеседовал по телефону с президентом Египта Абделем Фаттах Ас-Сиси. Стороны обсудили строительство атомной электростанции «Эд-Дабаа» и развитие промышленной зоны России у Суэцкого канала. Лидеры затронули тему ситуации на Ближнем Востоке.