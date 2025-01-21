Стало известно, о чем Путин говорил с президентом Египта

Лидер Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на социальные сети канцелярии Ас-Сиси.

Стороны обсудили строительство АЭС «Эд-Дабаа» и вопрос развития проекта промышленной зоны России у Суэцкого канала.

Главы государств затронули в беседе обстановку на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию в Сирии и Ливане, а также договоренность между Израилем и ХАМАС о временном перемирии в секторе Газа.

По данным официального представителя Ас-Сиси Мухаммед аш-Шинави, президенты России и Египта обсудили и вопрос украинского конфликта. Конкретные детали этой части беседы не приводились.

Ранее во вторник, 21 января, Владимир Путин провел телефонные переговоры и с председателем КНР Си Цзиньпином. 360.ru собрал самые важные тезисы разговора лидеров двух государств.