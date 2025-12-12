Путин объяснил уникальную роль ООН для баланса в мире

ООН достойно продолжает выполнять предназначенную ей миссию и нередко служит единственным инструментом, который обеспечивает равновесие интересов в мире. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.

«Созданная 80 лет назад она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов», — процитировало президента РИА «Новости».

Глава государства в своей речи также обратил внимание на важность выработки согласованных решений по сложным вопросам с учетом позиций и точек зрения всех сторон.

Накануне Путин в Ашхабаде провел переговоры с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Это первая очная встреча политиков после избрания президента Ирана. До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что между лидерами состоится «серьезный разговор».