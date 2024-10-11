В Ашхабаде начались переговоры Путина и Пезешкиана

Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Главы государств встретились в столице Туркмении, Ашхабаде.

Это первая очная встреча Путина с иранским лидером после избрания Пезешкиана.

В переговорах с российской стороны примут участие вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и замглавы МИД Михаил Галузин.

Песков отмечал, что Путина и Пезешкиана ждет «серьезный разговор». Лидеры стран обсудят двусторонние отношения и происходящее на Ближнем Востоке.

Президент России прибыл в столицу Туркмении в ночь на 11 октября. Он уже выступил на пленарном заседании форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

Путин отметил, что страна открыта для обсуждения вопросов по выстраиванию миропорядка. Россия, добавил он, выступает за максимально широкую дискуссию о взаимодействии в формирующемся многополярном мире.