Путин необычно и тепло поздравил Ким Чен Ына
Baijiahao: Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом, отметив дружбу двух стран
Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, отправленном еще 18 декабря, использовал уникальный подход вместо стандартных фраз. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao.
«Путин направил поздравительное послание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, и сделал он это с уникальным подходом», — говорится в материале.
Китайские аналитики обратили внимание, что российский лидер использовал в поздравлении красочные выражение о героизме Корейской народной армии, нерушимой дружбе России и КНДР, братских отношениях между странами.
Москва и Пхеньян также значительно укрепили военно-политические контакты за 2024 год. Кроме того, Путин акцентировал внимание не только на сотрудничестве России и КНДР, но и на их общей позиции в международных вопросах.
Китайские аналитики считают, что и дата отправки послание сама по себе является политическим сигналом, говоря, что между странами царят реально теплые отношения. Западным странам стоит осознать, что Россия и КНДР готовы координировать свои действия на фоне давления со стороны США и их союзников.
Ранее Ким Чен Ын поздравил Путина и братский российский народ с наступающим Новым годом.