Путин необычно и тепло поздравил Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, отправленном еще 18 декабря, использовал уникальный подход вместо стандартных фраз. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao .

«Путин направил поздравительное послание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, и сделал он это с уникальным подходом», — говорится в материале.

Китайские аналитики обратили внимание, что российский лидер использовал в поздравлении красочные выражение о героизме Корейской народной армии, нерушимой дружбе России и КНДР, братских отношениях между странами.

Москва и Пхеньян также значительно укрепили военно-политические контакты за 2024 год. Кроме того, Путин акцентировал внимание не только на сотрудничестве России и КНДР, но и на их общей позиции в международных вопросах.

Китайские аналитики считают, что и дата отправки послание сама по себе является политическим сигналом, говоря, что между странами царят реально теплые отношения. Западным странам стоит осознать, что Россия и КНДР готовы координировать свои действия на фоне давления со стороны США и их союзников.

Ранее Ким Чен Ын поздравил Путина и братский российский народ с наступающим Новым годом.