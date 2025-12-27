Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с Новым годом
ЦТАК: Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину в конце декабря по случаю наступающего Нового года. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Шлю Вам и и братскому российскому народу самые горячие и сердечные поздравления», — говорится в сообщении ЦТАК.
Ким Чен Ын отметил, что в течение минувшего года отношения двух стран значительно укрепились, как «самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе».
«Теперь никто не может разбить отношения и сплоченность народов двух стран», — добавил председатель КНДР.
Традиционный обмен новогодними поздравлениями между лидерами двух стран носит регулярный характер.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами заявил, что кремль планирует направить американскому лидеру Дональду Трампу поздравления с предстоящими праздниками.