Путин не передавал посланий Украине через Орбана

Песков: Россия не передавала послание Украине через премьера Венгрии Орбана

Российская сторона не направляла Украине никаких посланий через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, ничего через Орбана [Путин] не передавал», — ответил пресс-секретарь президента на соответствующий вопрос.

Орбан в начале июля провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, экс-президентом США Дональдом Трампом, председателем КНР Си Цзиньпином, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Впоследствии венгерский политик направил лидерам Евросоюза свой план по урегулированию украинского конфликта, который назвал основанным на реалистичной оценке ситуации.

Ранее политолог Гленн Дизен выразил мнение, что звонок Орбана победившему на выборах президента США Дональду Трампу может свидетельствовать о скором завершении конфликта на Украине.