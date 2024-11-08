На Западе рассказали, к чему может привести звонок Трампа Орбану
Политолог Дизен: звонок Трампа Орбану может говорить о скором мире на Украине
Звонок одержавшего победу в президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа премьер-министру Венгрии Виктору Орбану может говорить о скором завершении украинского конфликта. К такому выводу пришел профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
«Звонок Трампа Орбану воодушевляет из-за того, что тот один из самых разумных лидеров в Европе», — написал он.
Дизен напомнил, что Орбан давно призывает к мирному решению украинского кризиса. При этом Запад только подогревает эскалацию, добавил он.
Венгерский премьер одним из первых сообщил, что республиканцы победили в президентских выборах в Соединенных Штатах. Орбан отмечал, что победа Трампа поставит перед Евросоюзом серьезный вопрос об украинском конфликте. Он усомнился в том, что Запада сможет в одиночку поддерживать Украину.