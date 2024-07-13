«Вызвал ярость». Визит Орбана в Москву и Пекин разозлил ЕС и НАТО

Global Times: ЕС и НАТО пришли в ярость из-за визита Орбана в Москву и Пекин

Фото: РИА «Новости»

Европейский союз и Североатлантический альянс возмутились поездкой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщила газета Global Times.

«Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО», — написали авторы публикации.

Из-за этого Евросоюзу и альянсу пришлось поспешно объяснять, что Орбану «не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным».

Реакция лидеров показала их несогласие с диалогом по украинскому вопросу без посредничества. Англо-американский гегемон и его вассалы хотят укрепить свои позиции на Украине. НАТО воинственно настроен к чужакам и не имеет другой цели, кроме экспансии КНР и России, подчеркнули журналисты.

На саммите НАТО Орбан выступил против членства Украины в альянсе и разозлил присутствующих на мероприятии министров.

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