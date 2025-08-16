Путин не дал Трампу провернуть трюк с рукопожатием

Президент России Владимир Путин не дал американскому коллеге Дональду Трампу провернуть его классический трюк с рукопожатием. Об этом заявила в беседе с Life.ru эксперт по протоколу Екатерина Богачева.

У Трампа есть известная привычка с силой дергать к себе руку собеседника во время рукопожатия. Он много раз делал это во время встреч с мировыми политиками.

Богачева выразила уверенность, что об этом точно знает Путин. Поэтому во время протокольной съемки перед переговорами трюк главы Белого дома не сработал.

«Как раз на ней, там, где они стоят рядом, Трамп это и демонстрирует, когда резко дергает руку нашего президента, однако у него ничего не вышло. Также видно, что Дональд волнуется, в то время как наш президент более уверен», — объяснила она.

Также Богачева предположила, что такой способ пожимать руку для американского лидера является своеобразным способом показать свое доминирование над собеседником.

Специалист по чтению по губам ранее рассказал, что Трамп прошептал Путину при встрече в аэропорту Анкориджа. Первыми прозвучали слова: «Наконец-то. Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен».