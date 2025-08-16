Чтец по губам раскрыл, что сказал Трамп Путину при встрече в аэропорту

Daily Mail: при встрече в аэропорту Трамп сказал Путину, что рад его видеть

Специалист по чтению по губам рассказал, что именно президент США Дональд Трамп прошептал российскому лидеру Владимиру Путину при встрече в аэропорту Анкориджа. Об этом сообщила британская газета Daily Mail .

«Первыми словами их встречи были слова Трампа: „Наконец-то“. Пожимая руки, Трамп сказал: „Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен“», — говорится в материале.

По словам чтеца, Путин и Трамп во время сердечного приветствия пообещали «помочь» друг другу.

После того, как они поднялись на трибуну, глава Белого дома отметил, что им стоит пожать друг другу. И объяснил это тем, что подобный жест «создает хорошее впечатление». Путин в ответ кивнул и протянул ему руку.

Ранее Путин оценил прошедшие переговоры с Трампом в формате «три на три» как полезные и конструктивные. И призвал вернуться к сотрудничеству.