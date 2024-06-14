Путин назвал виновника подрыва мировой стратегической стабильности
Путин: США подорвали мировую стратегическую стабильность
Мировую стратегическую стабильность подорвали Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.
«Именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — подчеркнул российский лидер.
По его мнению, в подрыве мировой стабильности также участвуют входящие в НАТО сателлиты США.
Ранее Путин отмечал, что России неважно, кто станет следующим американским президентом, — она будет работать с любым, кого изберет народ США.
Экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, вновь решивший участвовать в президентской гонке, называл отношения, которые у него были с Путиным, «очень хорошими». Трамп пояснял, что ему проще работать с сильными политиками.