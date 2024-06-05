«России все равно». Путин высказался о будущем президенте США

Путин: России все равно, кто победит на выборах в США

Президент Владимир Путин заявил, что для России не имеет значение, кто станет следующим президентом США. Об этом он сказал на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Корреспондент агентства Reuters спросил главу государства, какой из кандидатов в президенты США более выгоден России.

«Я уже говорил. Все восприняли мое заявление по поводу Байдена с усмешкой, увидели там какой-то скрытый наезд на Байдена, но, действительно, он — политик старой школы, он начал меня атаковать даже — это только подтверждает наши соображения», — ответил Путин, напомнив свои прошлые слова о предпочтительности действующего американского президента.

При этом российский лидер добавил, что результат выборов в США для России не важен.

«Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Россия будет работать с любым президентом США, которого изберет американский народ», — сказал Путин.

Глава государства предположил, что после выборов в Соединенных Штатах отношение к России не поменяется и добавил, что США в ходе предвыборной борьбы сжигают свое государство изнутри.

Путин также оценил отношения России и Белоруссии.