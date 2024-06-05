Путин назвал успешными отношения России и Азербайджана

Российско-азербайджанские отношения сейчас развиваются успешно, надежно и очень прагматично. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Вы знаете, мы чувствуем настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей именно на основе взаимного интереса и в определенной степени симпатии друг к другу», — сказал он.

Также глава государства поделился оценкой развития отношений с Белоруссией. По его словам, у РФ и Белоруссии есть сложные вопросы, основой для их решений стали интересы двух народов.

В рамках беседы с журналистами Путина предположил, что после выборов в США отношение к России там не поменяется.