Путин назвал успешными отношения России и Азербайджана

Российско-азербайджанские отношения сейчас развиваются успешно, надежно и очень прагматично. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.
«Вы знаете, мы чувствуем настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей именно на основе взаимного интереса и в определенной степени симпатии друг к другу», — сказал он.
Также глава государства поделился оценкой развития отношений с Белоруссией. По его словам, у РФ и Белоруссии есть сложные вопросы, основой для их решений стали интересы двух народов.
В рамках беседы с журналистами Путина предположил, что после выборов в США отношение к России там не поменяется.
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