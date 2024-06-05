Путин оценил отношения России и Белоруссии

Путин: Россия и Белоруссия решают сложные вопросы ради интересов двух народов

У России и Белоруссии есть сложные вопросы, но в основе их решений лежат интересы двух народов. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«При совершении любого шага Москва и Минск смотрят на свои интересы», — сказал он.

Как отметил глава государства, экономические отношения стран очень диверсифицировались. Товарооборот между Россией и Белоруссией достиг 48 миллиардов долларов.

По словам Путина, его поездка в столицу Белоруссии после переизбрания носила не просто символический характер — решались осязаемые вопросы. Также в ходе визита между российской и белорусской делегациями произошли споры в вопросах промышленной кооперации и объемов поставок нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями СМИ в многофункциональном комплексе «Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге.