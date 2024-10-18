Путин назвал угрозой размещение американского оружия в Азии

Путин: размещение оружия США в Азии угрожает России и Китаю

Соединенные Штаты провоцируют напряжение в мире, размещая свое оружие в Азии. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

«Перемещают оружие достаточно серьезное, угрожающее странам региона, в том числе и Китаю, и России угрожает», — добавил глава государства.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о встрече ядерной «пятерки». Мероприятие состоялось 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне.

Политолог Юрий Светов назвал угрозу столкновения с помощью ЯО очень острой. По его словам, важно обсудить вопросы безопасности атомных электростанций.