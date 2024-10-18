Путин назвал угрозой размещение американского оружия в Азии

Соединенные Штаты провоцируют напряжение в мире, размещая свое оружие в Азии. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.
«Перемещают оружие достаточно серьезное, угрожающее странам региона, в том числе и Китаю, и России угрожает», — добавил глава государства.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о встрече ядерной «пятерки». Мероприятие состоялось 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне.
Политолог Юрий Светов назвал угрозу столкновения с помощью ЯО очень острой. По его словам, важно обсудить вопросы безопасности атомных электростанций.
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