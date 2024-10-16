Захарова рассказала о встрече ядерной «пятерки» в Нью-Йорке

Захарова: встреча ядерной «пятерки» прошла в Нью-Йорке на экспертном уровне

Фото: РИА «Новости»

Встреча ядерной «пятерки» прошла 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

«Встреча уже состоялась. Она прошла 10 октября в Нью-Йорке. Она прошла на экспертном уровне. От России были представители департамента по нераспространению и контролю над вооружениями», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия намерена и в дальнейшем использовать данную площадку, чтобы довести российскую позицию по важным вопросам в области ядерной безопасности.

Политолог Юрий Светов назвал очень острой угрозу столкновения с помощью ядерного оружия.

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