Политолог Светов назвал очень острой угрозу столкновения с помощью ядерного оружия

Политолог Юрий Светов прокомментировал новость о планируемой встрече «ядерной пятерки». Собрание нужно провести для подведения итогов, отметил эксперт в беседе с RT .

Специалист назвал очень острой угрозу столкновения с помощью ядерного оружия. Важно обсудить вопросы безопасности атомных электростанций, добавил политолог.

По его словам, участники встречи должны обговорить изменения в ядерных доктринах, а также готовность Ирана выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.