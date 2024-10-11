Политолог Светов назвал очень острой угрозу столкновения с помощью ядерного оружия
Политолог Юрий Светов прокомментировал новость о планируемой встрече «ядерной пятерки». Собрание нужно провести для подведения итогов, отметил эксперт в беседе с RT.
Специалист назвал очень острой угрозу столкновения с помощью ядерного оружия. Важно обсудить вопросы безопасности атомных электростанций, добавил политолог.
По его словам, участники встречи должны обговорить изменения в ядерных доктринах, а также готовность Ирана выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.
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