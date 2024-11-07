Путин заявил о нарушении Украиной договоренности о нейтральном статусе

Договоренности между между Россией и Украиной после распада Советского Союза не предусматривали вступления в НАТО. Об этом в ходе своего выступления на сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин

Он напомнил, что нейтральный статус Украины прописан в ее декларации о независимости, которую поддержала Россия признанием государственных границ соседней республики.

«Позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались», — заявил Путин.

Президент России добавил, что полностью понимает и поддерживает тех украинских граждан, которые не согласились с произошедшим в стране государственным переворотом и вышли на защиту своих интересов, так как имели на это все права.

В ходе своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин добавил, что Россия готова создать условия для урегулирования конфликта на Украине. Но при условиях, что страна останется независимой и не станет использоваться третьими странами в качестве инструмента.