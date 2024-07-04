Россия выступила за возобновление работы контактной группы ШОС по Афганистану

Путин одобрил идею возродить контактную группу ШОС — Афганистан

Фото: РИА «Новости»

Шанхайская организация сотрудничества продолжила следить за ситуацией в Афганистане. Россия поддержала возобновление работы специальной контактной группы по этому вопросу, заявил президент Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС в Астане, сообщила пресс-служба Кремля.

«Поддерживаем идею возобновления деятельности контактной группы ШОС — Афганистан. Думаем, это будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в этой стране», — сказал он.

Путин заявил, что считает правильной заинтересованность ШОС в сложившейся в Афганистане обстановке. Он заявил о существовании других потенциальных очагов конфликта на евразийском континенте, например, на Ближнем Востоке.

Контактную группу ШОС — Афганистан создали в 2005 году. В 2021 году к власти пришло движение «Талибан»*. Путин призывал выстаивать отношения с талибами *, их представители приняли участие в ПМЭФ-2024.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

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