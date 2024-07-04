Путин назвал поддержание безопасности одной из задач ШОС

Путин: одной из задач ШОС остается поддержание безопасности государств-членов

Фото: РИА «Новости»

Безопасность стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является приоритетной задачей в работе организации. Об этом на заседании совета глав государств членов ШОС в Астане заявил президент России Владимир Путин, его слова привело РИА «Новости».

Президент напомнил, что региональная антитеррористическая структура ШОС будет преобразована для выполнения этой задачи.

«Поддержание безопасности государственных участников ШОС и по периметру внешних границ является одной из приоритетных задач деятельности организации. Принимаемые решения насчет преобразования антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр направлены именно на это», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС, оно развивается на принципах учета интересов друг друга и равноправия.

Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал партнерство России и Китая гарантом стабильности в мире.

Историю легендарного Самотлорского месторождения рассказали на ВДНХ

Ефимов: инвесторы получили 131,1 гектара земли в ТиНАО для строительства производств

Авиакомпании заплатят за ремонт аэродромов. Билеты на самолеты теперь подорожают?

«Пообещал закопать». Коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры в Москве

Солнце мое, взгляни на меня. Когда аномальная жара покинет Москву

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте