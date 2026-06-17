Путин назвал партнерство России и АСЕАН стабилизирующим фактором в АТР

Стратегическое партнерство России и АСЕАН выступает важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом на саммите Россия — АСЕАН в Казани заявил президент Владимир Путин во время встречи с султаном Брунея Хаджи Хассаналом Болкиахом.

«В прошедшие годы межгосударственные связи стабильно развивались на основе взаимовыгодного сотрудничества и дружбы и находятся на высоком уровне», — подчеркнул глава государства.

Путин указал на плодотворное сотрудничество в торговле и кооперации в ключевых отраслях, главным образом в энергетике.

Юбилейный саммит в связи с 35-летием отношений России и АСЕАН стартовал 17 июня в Казани.

Участники саммита планируют обсудить перспективы взаимодействия в гуманитарной, экономической и политической сферах, а также вопросы региональной безопасности в АТР.