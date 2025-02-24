«Нас не касается». Путин высказался о соглашении США и Украины по ресурсам

Президент России Владимир Путин высказался о возможном соглашении между США и Украиной относительно ресурсов, подчеркнув, что этот вопрос Москву не волнует. Об этом глава государства заявил автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему. Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, как они, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело», — сказал глава государства.

В начале февраля украинское издание УНИАН сообщало, что Киев утратил 70% запасов редкоземельных металлов, потому что они остались в Донбассе.

Ранее Путин собрал совещание, посвященное развитию отечественной отрасли редкоземельных металлов. Глава государства призвал нарастить потенциал промышленности на этом направлении.