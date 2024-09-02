Главной причиной трагедии на Украине стала целенаправленная антироссийская политка Запада. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор», текст которого опубликовали на сайте Кремля .

Он заметил, что на текущую ситуацию в республике оказал влияние целый комплекс внешних и внутренних факторов. Однако главной причиной трагедии на Украине стала «целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США», подчеркнул российский лидер.

«На протяжении десятилетий они (страны Запада — прим. ред.) добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины», — высказался Путин.

Глава государства добавил, что Украина стала разменной монетой при реализации геополитических амбиций Запада. Европейские союзники, по его словам, рассматривают Украину как орудие борьбы с Россией. А сложившаяся ситуация стала закономерным итогом разрушительной стратегии Запада, резюмировал он.