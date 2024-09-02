Глава государства заявил, что развитие всестороннего партнерства с Монголией остается одним из приоритетов внешней политики России на евразийском направлении. Он добавил, что наши страны связывают десятилетия плодотворного сотрудничества во многих сферах. Двустороннее партнерство развивается по всем ключевым направлениям.

Путин отметил, что россияне с благодарностью вспоминают ту помощь и поддержку, которая оказала СССР Монголия в годы Великой Отечественной войны, а также хранят «память о совместных победоносных боях с Квантунской армией летом 1945 года».

Путин высказался также об итогах выборов в Монголии в Великий Хурал, подчеркнув, что Россия с уважением относятся к выбору монгольского народа. По его словам, он уверен, что кадровые перестановки в стране не повлияют на стремление наших стране к дальнейшему развитию партнерств.

Затронул глава государства и украинскую тему, назвав главной причиной нынешней трагедии на Украине «целенаправленную антироссийскую политику коллективного Запада во главе с США». По его словам, в этом сыграли свою негативную роль и последствия решений лидеров СССР по национально-территориальному вопросу.

«В 1954 г. Н. С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», — подчеркнул Путин.

Теперь же на Украине официальной идеологией стала русофобия, каноническое православие подвергается гонениям, жители Донбасса, начиная с 2014 года, подвергались геноциду, а сама Украина стала разменной монетой для Запада, который использует ее для борьбы с Россией. По этой причине Москва продолжит выполнять задачи в рамках спецоперации для безопасности РФ.

Ранее Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Тывы — Кызыл.